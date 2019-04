Europese oud-ministers tekenen brief tegen Israël-Palestinabeleid VS

Europese (oud-)politici hebben zich uitgesproken tegen het Israël-Palestinabeleid van de huidige Amerikaanse regering. Dat houdt volgens de ondertekenaars onvoldoende rekening met de Palestijnen en is niet gericht op een tweestatenoplossing, iets waar de EU wel voorstander van is.

In een brief, gepubliceerd door The Guardian, roepen 25 oud-premiers, -ministers en voormalige secretarissen-generaal van de NAVO de EU en Europese regeringen op het Midden-Oosten-beleid van de VS alleen te steunen als dat eerlijk is voor de Palestijnen.

Nederlandse ondertekenaars zijn oud-minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen en Robert Serry, voormalig speciaal coördinator Midden-Oosten voor de Verenigde Naties. Ook oud-secretarissen-generaal van de NAVO Willy Claes en Javier Solana hebben hun handtekening gezet onder de brief.

Tweestatenoplossing

De Europese politici stellen dat de Amerikanen na jaren van goede samenwerking een andere weg zijn ingeslagen. "Helaas wijkt de huidige Amerikaanse regering af van lang bestaand VS-beleid en heeft zij afstand genomen van bestaande internationale juridische normen. Tot dusver heeft de regering alleen de claim van één partij op Jeruzalem erkend en toont ze een zorgelijke onverschilligheid voor de uitbreiding van Israëlische nederzettingen."

Daarmee wordt verwezen naar de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de VS. Dat gebeurde eind 2017. De VS werd het eerste land ter wereld met een ambassade in Jeruzalem. Het besluit kwam president Trump op veel kritiek te staan van onder meer de EU.

De ondertekenaars roepen Europa op vast te houden aan een tweestatenoplossing: het creëren van een soevereine Palestijnse staat naast Israël, met grenzen "gebaseerd op de pre-1967-lijnen, met wederzijds overeengekomen, minimale en gelijke landruil. Met Jeruzalem als de hoofdstad van beide landen".

Samenwerking met de VS heeft de voorkeur, "maar als onze belangen en fundamentele waarden op het spel staan, moet Europa zijn eigen koers varen", schrijven de politici. "Israël en de bezette Palestijnse gebieden glijden af naar een één-staat-realiteit met ongelijke rechten. Dit kan niet voortduren. Voor de Israëliërs, voor de Palestijnen en voor ons in Europa."