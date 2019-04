Actrice Bibi Andersson, muze van Ingmar Bergman, overleden

In Stockholm is de Zweedse filmactrice Bibi Andersson overleden. Ze werd beroemd door haar grote rollen in klassiekers van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, zoals Het Zevende Zegel (1957), Wilde Aardbeien (ook 1957), Persona (1966) en Scènes uit een Huwelijk (1973).

In totaal speelde ze in dertien films van de cineast, met wie ze ook een kortstondige relatie had. Ze werd vaak de muze van Bergman genoemd en stond centraal in zijn geliefde psychologische drama's.

Andersson ging na haar schooltijd naar de toneelschool in Stockholm. Ze verliet de opleiding om onder regie van Bergman toneel te gaan spelen in Malmö. Daarna stapte ze over naar filmrollen.

In de loop van de jaren ging Andersson ook in buitenlandse films spelen, zoals in I Never Promised You a Rose Garden (1977). Ze kreeg gedurende haar carrière diverse filmprijzen toegekend, zoals de Zilveren Beer tijdens het Berlijnse filmfestival in 1963.

Bibi Andersson was al enige tijd ziek. Ze is 83 jaar geworden.