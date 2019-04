Proef in gemeenten met betalen vaste lasten om schulden te voorkomen

Ook de gemeente Den Haag start binnenkort met het beheren van de vaste lasten voor haar inwoners, in samenwerking met Het Vaste Lasten Pakket. In eerste instantie doen daar 150 mensen aan mee. Als dat een succes is, wil de organisatie uitbreiden naar 5000 deelnemers, en uiteindelijk naar andere gemeenten.

Het verschil met het project in Utrecht is dat het Haagse initiatief de vaste lasten probeert te verlagen voor deelnemers. Volgens Kim Jochemsen van Het Vaste Lasten Pakket is het voor bedrijven en instanties die de vaste lasten in rekening brengen, interessant als er zekerheid is over de maandelijkse betalingen. "Dan hebben zij minder incassokosten. Daarom zijn organisaties ook bereid om met ons te kijken hoe ze de vaste lasten van deelnemers omlaag kunnen krijgen."