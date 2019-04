Pakken melk en yoghurt krijgen Beter Leven-ster

Het geld willen de melkveehouders graag terugzien, dus het wordt verrekend in de prijs. Melk met één ster wordt 11 cent duurder dan een pak gewone melk.

Directeur Admiraal denkt dat de consument dat er graag voor over heeft. "Als je ziet wat hier allemaal achter zit, het is een faire prijs."

Suzanne Ruesink hoopt ook dat de consument het ervoor over heeft en de nieuwe manier van werken waardeert.

Wakker Dier

Stichting Wakker Dier, niet betrokken bij dit project, zegt dat door dit keurmerk veel knelpunten in de stallen van melkvee worden aangepakt. Tot nu toe was er volgens de Wakker Dier, behalve bij biologische bedrijven, geen enkele regel of norm voor de stallen van melkkoeien. "Dat betekent dat je heel veel koeien in een stal kan proppen en te weinig ligplaatsen kunt hebben; liggen is belangrijk voor een koe. Bij dit nieuwe keurmerk is dat opgelost."

Bij de kalfjes is ook een groot verschil gemaakt. Die blijven met het nieuwe keurmerk straks twee keer zo lang (28 in plaats van 14 dagen) op de geboorteplek voordat ze op transport naar een afmestbedrijf gaan. "En dat levert veel gezondheidswinst voor het kalf op."