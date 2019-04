Recordaantal werkenden in 2018, huishoudens stuwden de groei

Er waren nog nooit zo veel werkende mensen en banen in Nederland als vorig jaar. Het aantal banen steeg naar 10,4 miljoen, terwijl er 9,3 miljoen mensen aan het werk waren. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verder overtrof het aantal openstaande vacatures het oude record uit 2008. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde werkloosheidcijfer (350.000) naar de laagste stand sinds 2008.

De Nederlandse economie groeide vorig jaar met 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt grotendeels door de toegenomen werkgelegenheid. De groei leunde sterk op bestedingen van consumenten; zij leverden de grootste bijdrage. Andere jaren was de buitenlandse handel de motor van de economie.

Consumentenvertrouwen

Het CBS stelt verder vast dat het consumentenvertrouwen afneemt. In april bereikte dat zijn hoogste punt, daarna zette een daling in en in februari waren er voor het eerst meer pessimisten dan optimisten. De daling van het vertrouwen zette vorige maand door.

Het sentiment van consumenten over de economie en hun financiƫle situatie loopt vaak vooruit op de ontwikkeling van de economie, zegt het CBS. Maar een negatief consumentenvertrouwen hoeft niet altijd te betekenen dat de conjunctuur verslechtert.