'Belgische politie pakt man op die aanslag wilde plegen'

Een man uit Waver is dit weekend opgepakt omdat hij een terroristische aanslag zou willen plegen. Dat schrijven Belgische kranten.

Een anti-terrorisme-eenheid haalde de man in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het huis van zijn grootmoeder in de Waalse stad Waver, niet ver van Brussel. Het federaal parket in België bevestigt de link met terrorisme tegenover de Belgische kranten. Verdere informatie wordt niet gegeven.

De krant La Dernière Heure tekent uit de mond van zijn grootmoeder op dat de man zich had bekeerd tot de islam na de dood van zijn moeder.

Wat hij precies van plan was en waar hij een aanslag zou hebben willen plegen, is onbekend. De politie nam een laptop en telefoons in beslag. De verdachte wordt verhoord door een onderzoeksrechter.