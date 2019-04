'Kosten van verduurzamen gebouwen en huizen kunnen omlaag'

In juni wordt naar verwachting het Klimaatakkoord definitief getekend. Wientjes gaat ervan uit dat in dat akkoord staat dat de burger 'ontzorgd' wordt. Dat wil zeggen dat er een financieringssysteem komt, waarbij de burger per maand evenveel kwijt is als nu voor energie. Met datzelfde bedrag wordt een lening afbetaald, die aan het huis gekoppeld is, waarmee de klimaatmaatregelen betaald kunnen worden.

"Het toverwoord om de burger mee te krijgen is ontzorging. Zorg dat de financiering goed geregeld is, zorg dat de bouw goed geregeld is, zorg dat de kostprijs zo is dat de burger er uiteindelijk beter van wordt, en pak gelijk z'n woning aan."

Met dat laatste doelt Wientjes op achterstallig onderhoud aan woningen dat tegelijk kan worden aangepakt. Juist daardoor doen nu allerlei bedragen de ronde. Exacte bedragen zijn ook moeilijk te geven omdat er een grote variatie bestaat in huizen en wijken.

Enorme verschillen

Dat maakt dat een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis, dat al voorzien is van zonnepanelen, met een paar duizend euro al volledig duurzaam gemaakt kan worden. Het aardgas wordt dan vervangen door een andere warmtebron.

Maar de kosten voor een ouder, slechter geïsoleerd huis kunnen flink oplopen, zo wordt gevreesd. "Er zijn enorme verschillen. Als je aan een warmtenet gekoppeld wordt, dus een warmtenet in de straten, dan heb je het over hele andere kosten dan als je een individuele warmtepomp moet aanschaffen. Die kosten liggen tussen de 20- en 80-duizend euro", zegt Wientjes. Dat komt omdat er dan ook een verbouwing bij komt kijken, voor isolatie en bijvoorbeeld nieuwe radiatoren.

Ook daarbij zal het 'industrialiseren' van de maatregelen leiden tot kostendaling. "Grootschaligheid, duizenden tegelijk, innovatie en een ontzorgmodel waar de burger vertrouwen in heeft. Dan kun je gaan robotiseren, dat is de toekomst", zegt Wientjes.