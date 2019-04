Dierenactivisten verstoren Efteling-show Raveleijn

Vrijwel meteen werd de show stilgelegd en werd het publiek opgeroepen om te vertrekken. De activisten zijn aangehouden en overgedragen aan de politie.

De actie leidde tot onrust, meldt Omroep Brabant. "De Efteling is een plek waar vooral gezinnen komen en tijdens de show zaten heel veel jonge kinderen op de tribune", vertelt een woordvoerder. "Zij snappen dit niet." Het attractiepark laat weten aangifte te doen.

De activisten maken deel uit van de Vegan Strike Group. Een van de activisten is Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker.

Dierenmishandeling

Het protest van de actievoerder kwam door een discussie die een lid van de Partij voor de Dieren deze week op gang bracht. Op Twitter noemt ze het een schande dat de paarden tijdens de show met een brandende deken door de arena galopperen.

Ze maakte een melding bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), die een inspectie uitvoerde. Volgens de NVWA blijkt er geen sprake van mishandeling en worden er geen regels geschonden. "Een dierenarts heeft een inspectie uitgevoerd tijdens de hele show", vertelt een woordvoerder aan Omroep Brabant. "Er is gelet op brandwonden. Daar is geen sprake van. Ook is er gekeken of het dier op enig moment stress heeft gehad en ook dat is niet zo."

De NVWA neemt geen verdere stappen tegen de attractie. "Wij zijn heel blij met de snelle reactie van de NVWA", zegt een woordvoerder van de Efteling. "Wij doen deze show sinds 2013 en het is altijd goed gegaan. De dieren worden altijd goed verzorgd." Het attractiepark zal de Raveleijn in huidige vorm door laten gaan.