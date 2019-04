Libische generaal Haftar ontmoet Egyptische president in Caïro

De Libische generaal Haftar heeft in Caïro gepraat met de Egyptische president Sisi. Het gespreksonderwerp is niet bekendgemaakt.

Haftar is sinds 4 april bezig met een offensief om de Libische hoofdstad Tripoli in handen te krijgen. Hij geeft daarbij geen gehoor aan internationale oproepen om die opmars te staken. De stad is nog steeds in handen van milities van de zittende regering.

Duizenden mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor de gevechten, die niet alleen op de grond maar ook in de lucht plaatsvinden.

Offensief

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het offensief van Haftar inmiddels aan 121 mensen het leven gekost. Zeker 560 mensen raakten gewond.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei gisteren dat een buitenlandse militaire interventie in Libië geen oplossing is en bovendien een vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee zou kunnen veroorzaken.