Parkeren in Amsterdam vanaf vandaag fors duurder

Amsterdam heeft zijn positie als duurste parkeerstad van het land 'verstevigd'. Vanaf vandaag kost een uur parkeren in het centrum 7,50 euro in plaats van 5 euro.

Wie zijn auto op de grachtengordel of in de Jordaan neerzet, moet nu 6 euro per uur betalen. Ook de tarieven in andere delen van de stad en die van parkeergarages gaan omhoog. De garages blijven wel goedkoper dan parkeren op straat.

De prijsverhoging, die al werd aangekondigd in het coalitieakkoord, is de eerste in acht jaar tijd. Volgens het stadsbestuur zullen mensen hierdoor sneller met het openbaar vervoer komen, of hun auto te parkeren op de P+R-terreinen langs de stadsgrenzen. De komende tijd verdwijnen ook duizenden parkeerplaatsen.

Parkeren levert Amsterdam jaarlijks zo'n 200 miljoen euro op. Daarvan gaat 32 miljoen euro naar kosten voor controles. Het grootste deel wordt gebruik voor de verbetering van het wegennet en de aanleg van groen en speelplekken.

Op Twitter reageren mensen boos op de prijsverhoging.