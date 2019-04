Grote loopvogel doodt man in Florida

Een grote vogel, vergelijkbaar met een struisvogel, heeft een man aangevallen en gedood in de Verenigde Staten. De man, de eigenaar van het dier, was waarschijnlijk gevallen waarna de casuarius hem om het leven bracht met zijn lange klauwen.

De man fokte de vogels bij zijn huis in het Amerikaanse Gainesville. "Het lijkt erop dat het een ongeluk was. Zover ik weet, is de man gevallen. Eenmaal op de grond werd hij aangevallen", zegt de plaatselijke politiechef tegen Amerikaanse media.

Een casuarius lijkt op een struisvogel en is rond de 2 meter hoog. De dieren kunnen 60 kilo zwaar worden en hebben zwarte veren op hun lijf en blauwe hoofden en nekken. Hun klauwen zijn rond de 10 centimeter lang. Ze komen oorspronkelijk voor in Australiƫ.

Het is onduidelijk wat met de casuarius is gebeurd.