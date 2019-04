Kassa: budgetsupers Aldi en Lidl komen als duurst uit boodschappentest

Boodschappen zijn het duurst bij budgetsupers Aldi en Lidl, ondervond consumentenprogramma Kassa bij zijn jaarlijkse boodschappentest. Dirk is het goedkoopst. Jumbo, Plus en Albert Heijn volgen. Opvallend is ook dat de programmamakers, ondanks de stijging van het lage btw-tarief, dit jaar gemiddeld iets goedkoper uit waren dan vorig jaar.

Bij de jaarlijkse test stelt Kassa een winkelwagentje samen met daarin de goedkoopste varianten van 27 producten die een gemiddeld gezin in huis heeft. Dit jaar deed het programma boodschappen bij supermarkten in Almere. Het winkelwagentje kost bij Dirk 42,25 euro. Bij Aldi betaalde Kassa 47,51 euro, bij Lidl 46,96 euro.

Prijs-kwaliteit

Dat zogeheten servicesupers als Albert Heijn (46,18 euro), Plus (44,31 euro) en Jumbo (42,90 euro) ook goedkoper zijn dan de 'discounters', valt te verklaren zegt deskundige Paul Moers tegen het programma. "Servicesupers houden de prijzen voor budgetproducten laag. Zij kunnen dit doen omdat dit voor hen bijproducten zijn."

Moers stelt daarbij dat de kwaliteit van de basisproducten bij Aldi en Lidl beter is dan die bij de servicesupers. Alleen Albert Heijn, die slechts een fractie goedkoper is dan de Lidl, komt volgens Moers in de buurt van die prijs-kwaliteit-verhouding.

Jonge kaas-claim

Aldi en Lidl hameren er in hun reacties ook op dat zij een hogere kwaliteit bieden. "De klant krijgt op deze manier geen eerlijk prijsbeeld geschetst", meldt Lidl aan het programma.

Plus wil ook nog een kanttekening plaatsen. De supermarkt meent dat de jonge kaas net voor de meting in prijs is verlaagd, maar dat Kassa waarschijnlijk nog een oude verpakking heeft gekocht die 10 cent duurder is. Voor Plus' plek op de Kassa's ranglijst had dit overigens geen verschil gemaakt.