Finnen trots op permanente kernafval-grot

Met dat geld werd Eurajoki volledig gemoderniseerd. De burgemeester somt op: een vervallen landgoed uit de 17e eeuw werd gerenoveerd en kan nu voor onderwijs, conferenties en feesten worden gebruikt. Er is een nieuw, hypermodern gezondheidscentrum gekomen. "Natuurlijk met een aparte afdeling voor ouderen", aldus Lakaniemi. De scholen in de gemeente kregen basket- en voetbalvelden en er werd een nieuwe ijshockeyhal uit de grond gestampt. Lakaniemi: "Eurajoki is nu ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen geworden."

Geen buitenlands afval

Maar ook Finnen buiten de gemeente zijn positief over kernenergie. Finland heeft in totaal vier operationele kerncentrales en twee in de maak. Discussies over het bestaansrecht van kernenergie worden niet gevoerd. De Finnen zien kernenergie als een noodzakelijke tussenstap met het argument: het is CO2-vrij en met zon, wind en water alleen redden we het op dit moment niet.

Het Finse Onkalo is de eerste permanente opbergplaats voor kernafval ter wereld. In principe zou Finland ook kernafval van andere landen kunnen importeren. Maar Pasi Tuhoimaa schudt zijn hoofd bij het horen van die mogelijkheid: "Dat verbiedt de Finse wet. Maar ik ben ervan overtuigd dat andere landen met vergelijkbaar graniet het opbergen van kernafval op den duur zullen commercialiseren."