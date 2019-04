Venezolaanse oud-chef inlichtingendienst vastgezet in Spanje

Een voormalig chef van de Venezolaanse inlichtingendienst is in Spanje vastgezet. Hugo Carvajal werd gisteren opgepakt en verscheen vandaag voor het hof. Dat bepaalde dat hij de cel in moet in afwachting van een besluit over een Amerikaans verzoek tot uitlevering.

Carvajal was chef van de inlichtingendienst in Venezuela in de jaren van Hugo Chavez, de voorganger van president Nicolas Maduro. Door de VS wordt hij gezocht voor betrokkenheid bij drugssmokkel door de Colombiaanse FARC.

Carvajal vertelde de rechters vandaag dat hij een maand geleden uit Venezuela is vertrokken en na een bootreis van zestien uur de Dominicaanse Republiek had bereikt. Van daaruit vloog hij door naar Madrid. In Spanje woont familie van hem.

De VS is ook in Carvajal geïnteresseerd omdat hij belangrijke informatie kan geven over Maduro. In februari distantieerde hij zich van Maduro om zijn steun uit te spreken voor Juan Guaidó. Die heeft zichzelf uitgeroepen tot president van Venezuela en is verwikkeld in een machtsstrijd met Maduro. Guaidó wijst erop dat Maduro het land in een diepe politiek-economische crisis heeft gestort.