Hoe Mojo een prominente plek in concertindustrie kreeg

Omgeven door een en al herinneringen op de tentoonstelling zegt Ramakers: "We hebben toen alle fouten gemaakt die je moest maken. We waren ook niet hip en cool, we zaten in Delft. De hippe scene zat in Amsterdam. We hebben ons niet afgevraagd of we kapitalistisch, of socialistisch waren. Berry deed zijn artistieke ding, ik mijn zakelijke."

Het was aan het begin van een ontwikkeling die ze onmogelijk konden overzien. Visser zegt: "Het was eerst nog een subcultuur, die popmuziek, kleinschalig. Daarna kwamen de massaconcerten met massa's publiek." Ramakers: "Popmuziek was popmuziek. Uriah Heep net als Frank Zappa. Nu heb je wel honderd hokjes."

In de door ontwerper en Claw Boys Claw-zanger Peter te Bos vormgegeven zalen van de tentoonstelling wordt duidelijk hoe de wereld van de concertindustrie zich heeft ontwikkeld. Een wereld waarin Mojo een prominente spil is geworden. Mojo is een bedrijf met 125 vaste medewerkers, onder wie de onbekende boekers van grote namen uit tal van genres. John Mulder en Ruben Brouwer zijn sinds 2017 de algemeen directeuren.