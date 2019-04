Tbs'er in kliniek Heiloo opgepakt voor wapenhandel

De politie heeft een tbs'er in een kliniek in Heiloo aangehouden op verdenking van wapenhandel. De tbs'er had een coördinerende rol in een groep wapenhandelaren en kon mailen en bellen vanuit de kliniek.

Twee andere verdachten werden vandaag in Amsterdam gearresteerd. Bij een doorzoeking van een garagebox in Amsterdam werden 26 vuurwapens en bijna 2000 patronen in beslag genomen.

Vorige week vrijdag werd in Heemstede al een verdachte gearresteerd die in het bezit was van zeven vuurwapens. Het gaat om gas- of alarmpistolen die zijn omgebouwd tot echte vuurwapens. De politie wijst erop dat er schietincidenten zijn geweest waarbij dit soort omgebouwde vuurwapens zijn gebruikt.

Kliniek in Heiloo

De tbs'er verblijft in de Forensisch Psychiatrische Afdeling in Heiloo, een kliniek voor mensen met psychotische problemen, agressieproblemen of verslavingsproblemen. De kliniek is gericht op het stabiliseren, behandelen en resocialiseren van patiënten die gedragsproblemen hebben met psychische oorzaak.

Het is niet duidelijk waarom de tbs'er in de kliniek zat en wat zijn vrijheden waren. Bij de arrestatie in Heiloo was op de achtergrond een arrestatieteam aanwezig. De overige aanhoudingen werden door het arrestatieteam verricht.

De politie begon het onderzoek na een tip over iemand die bij vuurwapenhandel betrokken zou zijn. De verdachte die in Heemstede werd aangehouden is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.