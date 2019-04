Zorgen in Zierikzee: hoe gaat het met de gedumpte 30 miljoen kilo munitie voor de kust?

In de Oosterschelde, in het Gat van Zierikzee, ligt 30 miljoen kilo afgedankte munitie. Het gaat om landmijnen, mortieren, fosforgranaten en ander wapentuig. Tot ongenoegen van vele partijen. Want de munitie is nog niet gevaarlijk, maar kan dat wel worden.

De munitie is gestort door Defensie. Eerst na de Tweede Wereldoorlog en vervolgens tussen 1960 en 1967, nadat Nederland van Engels naar Amerikaans materieel was overgaan. Er is allerlei onderzoek naar gedaan, maar niemand kan met zekerheid zeggen of de munitie geen fosfor of andere stoffen zal gaan lekken.

Twintig jaar bezig, maar er gebeurt niets

Vanmiddag was er op aandringen van de gemeente Schouwen-Duiveland waartoe Zierikzee inmiddels behoort, een besloten overleg met alle betrokken partijen. Rijkswaterstaat (beheerder van het gebied), het ministerie van Defensie (eigenaar van de munitie), de gemeenten langs de Oosterschelde en het Nationaal Park Oosterschelde.

"Wij zijn nu twintig jaar bezig om in kaart te krijgen wat er moet gebeuren, maar er gebeurt niets. De tijd van onderzoek na onderzoek is voorbij, er moeten spijkers met koppen worden geslagen. Zeker nu onlangs bekend werd dat de munitie die voor de kust van het Belgische Knokke-Heist ligt, de explosieve stof TNT is gaan lekken, dat speelt absoluut mee " zegt wethouder Cees van den Bos uit Schouwen-Duiveland.

Ongerustheid neemt toe

Lange tijd waren de bewoners van het gebied nogal onverschillig over de munitiedump in hun regio. Maar intussen zijn de mosselvissers, boeren en de bestuurders van het Nationaal Park Oosterschelde behoorlijk ongerust. In de munitie zit ook een grote lading fosfor.

Een ex-medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft er al meerdere keren op gewezen dat die fosfor voor een enorme ontploffing kan zorgen. De wethouder erkent dat gevaar. "Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van onze burgers. Het fosfor zit nu al in de bodem, en kan in het ergste geval het land opkomen. Wat als onze boeren daarmee te maken krijgen, of onze mosselvissers? Dat wil ik wel eens weten."

Probleem voor de overheden langs de Oosterschelde is dat het besluit hiertoe in Den Haag moet worden genomen, en dat welke oplossing dan ook een prijskaartje zal hebben.

10 tot 25 miljoen euro

De partijen waren vanmiddag vastbesloten om dóór te pakken, zegt Van den Bos. "Ik weet ook wel dat ik geen enkele stok achter de deur heb om een beslissing te forceren", vertelt hij. "Afdekken kost naar schatting 10 tot 25 miljoen. Dat mag je volgens mij best over hebben voor een uniek natuurgebied, de landbouw en de visserij en vooral voor de veiligheid van burgers. En dat is waarvoor ik sta."

De wethouder vindt dat er binnen een jaar helderheid moet komen over wat er moet gebeuren. "Ik vind dat er lang genoeg gedraald is, en dat er binnen een jaar een stappenplan moet zijn om dit probleem op te lossen. Afdekken of opruimen, waarbij ik zelf een voorkeur heb voor afdekken." De andere betrokken partijen wilden geen commentaar geven op de afloop van het overleg.