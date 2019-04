Militairen Sudan dragen Bashir niet over aan Internationaal Strafhof

De nieuwe machthebbers in Sudan willen de afgezette president Bashir niet overdragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, maar in eigen land voor een rechtbank brengen. De militairen zeggen dat ze daarmee gehoor geven aan de wil van het volk.

Luitenant-generaal Zain al-Abdin zei dat het leger de touwtjes niet langer dan nodig in handen zal houden, indien mogelijk niet langer dan een maand en in ieder geval niet langer dan twee jaar. "We garanderen dat de nieuwe regering een burgerregering zal zijn, zonder bemoeienis van militairen", zei hij.

Darfur

Oud-dictator Bashir (75) wordt op een onbekende plaats vastgehouden, net als een onbekend aantal naaste medewerkers. Zain al-Abdin sloot tijdens een persconferentie niet uit dat een toekomstige burgerregering Bashir alsnog aan het hof in Den Haag overdraagt.

Dat wil de oud-dictator berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Darfur. In deze regio in het zuidwesten van Sudan werden tijdens het bewind van Bashir meer dan 300.000 mensen vermoord en 2,7 miljoen mensen verdreven. De daarvoor verantwoordelijke milities, werden door Bashir gesteund.

De militairen maakten gisteren een eind aan Bashirs dertig jaar durende heerschappij. Dat gebeurde nadat burgers maandenlang de straat waren opgegaan om zijn vertrek te eisen.