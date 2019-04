Minister na schorsing Kroon: 'Je moet als militair van onbesproken gedrag zijn'

Defensie heeft majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, geschorst omdat hij een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent. Minister Bijleveld zegt dat fysiek geweld tegen ambtsdragers niet wordt getolereerd. "Je moet als militair van onbesproken gedrag zijn, of je nou een heldenstatus hebt of niet. Je hebt een voorbeeldfunctie."

Vanmorgen werd bekend dat het Openbaar Ministerie Kroon gaat vervolgen voor een incident op carnavalszondag in Den Bosch. Hij wordt verdacht van schennis van de eerbaarheid, belediging en mishandeling. De mishandeling deed voor Defensie de deur dicht voor de militair die al vaker met justitie in aanraking is geweest.

Kroon houdt voorlopig wel zijn Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse onderscheiding. Die kreeg hij voor het redden van collega's in Afghanistan,. "Zijn heldendaden staan onomstotelijk vast en de vervolging door het OM doet daar niets aan af", zegt Bijleveld.

Willems-Orde nog nooit ingetrokken

De Willems-Orde vervalt volgens de wet als iemand wordt veroordeeld tot een celstraf van een jaar of meer of bij "oneervol ontslag". Volgens de woordvoerder van Bijleveld bestaat oneervol ontslag eigenlijk niet meer: militairen kunnen eervol of gewoon worden ontslagen, maar het predikaat oneervol wordt er niet meer aan toegevoegd.

Of Marco Kroon zijn medaille kan kwijtraken, daar wil Bijleveld niet op vooruitlopen. Ze wacht de uitkomst van de strafzaak af en wil dan pas verder kijken. Defensie zegt dat er zover is na te gaan nog nooit een Willems-Orde is ingetrokken.

Premier Rutte noemt de schorsing van ridder Marco Kroon "ernstig nieuws". Hij wil er verder niets over zeggen vanwege "de scheiding der machten".