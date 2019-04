Grote verschillen in hoe scholen omgaan met rekenstoornis

Kinderen met dyscalculie krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben, omdat veel scholen onbekend zijn met de rekenstoornis. Dit in tegenstelling tot kinderen met de taalstoornis dyslexie, die in veel gevallen wel aanspraak kunnen maken op begeleiding en hulpmiddelen.

Kinderen met een rekenstoornis worden regelmatig op een te laag niveau geplaatst, ondanks dat ze een normale intelligentie hebben. Dat baart deskundigen zorgen. "Het scheelt heel erg per school wat er geregeld wordt. Dat is jammer, want zo kan het kind niet laten zien wat het in huis heeft", zegt Joli Luijcx van oudervereniging Balans.

2,3 procent van de bevolking heeft dyscalculie, volgens de officiële beschrijving "hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde". Ook de grootte van getallen wordt niet begrepen.

Zo heeft een kind onvoldoende inzicht in dat bijvoorbeeld het verschil tussen 75 en 80 net zo groot is als tussen 5 en 10. Ook de koppeling tussen hoeveelheden (vier appels) aan het getal (4) en het woord (vier) verloopt niet goed. Hier hebben kinderen last van bij het maken van eenvoudige rekensommen, maar bijvoorbeeld ook bij het klokkijken en omgaan met geld, beschrijft het Regionaal Instituut Dyslexie.