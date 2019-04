Onderzoek tegen werkgever omgekomen maaltijdbezorger

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie onderzoekt of de werkgever van een verongelukte 15-jarige maaltijdbezorger de Arbeidstijdenwet heeft overtreden.

Leerplichtige kinderen mogen op schooldagen tussen 19.00 uur en 09.00 uur niet werken. De 15-jarige jongen uit Utrecht werd op 9 januari om 21.00 uur op zijn fiets aangereden door een automobilist. Hij overleed de volgende dag.

Als de Arbeidstijdenwet met opzet is overtreden, kan maximaal een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van 83.000 euro worden opgelegd. Het Functioneel Parket benadrukt dat een straf veel lager kan uitvallen, bijvoorbeeld omdat de overtreder voor de eerste keer in de fout is gegaan.

Het OM Midden-Nederland onderzoekt of de bestuurder van de auto op grond van de Wegenverkeerswet kan worden vervolgd.