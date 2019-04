Technische bedrijven openen de deuren voor meisjes tijdens Girlsday

Bij technische bedrijven is de deur platgelopen door duizenden meisjes. Het was Girlsday en in heel Nederland gingen zeker 11.000 scholieren van 10 tot 15 jaar op bezoek bij technische en ict-bedrijven.

Volgens landelijk expertisebureau VHTO kiezen Nederlandse meisjes minder voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek en ict dan jongens, terwijl zij vaak even goed presteren. Het bureau organiseert sinds 2010 de landelijke Girlsday.

Door een kijkje te nemen in de praktijk krijgen ze een beter idee van het werk in deze sectoren.

Rondleidingen en proeven

Bij een bouwbedrijf in Hoofddorp leerden meiden uit de brugklas over de innovaties in de bouwwereld. "Veel meisjes weten niet dat ze ook die kant op kunnen gaan", zegt een scholiere tegen NH Nieuws. "Dus het is goed dat ze het introduceren met deze dag."

Scholieren van een scholengemeenschap uit Bergen op Zoom konden een dagje meelopen bij een kunststofproductiebedrijf. Na een rondleiding mochten ze proeven doen in een testlab.

"Ik hou van scheikunde en natuurkunde. De proefjes en onderzoeken van vandaag vond ik heel erg leuk", vertelt een van de meisjes tegen Omroep Brabant. "Ik had het niet zo spectaculair verwacht, maar als ik dit zo zie dan is het heel erg leuk", vult een van haar klasgenoten aan.

In Harderwijk konden twintig leerlingen van een basisschool uit Ermelo op bezoek bij een hijskraanbedrijf, waar het niet alleen bleef bij een rondleiding. Ze mochten ook echt aan de slag. Zo testten ze de weerstand van kabels en legden ze een parcours met een hijskraan af. "Dat hijskranen is erg leuk", zegt een van de leerlingen tegen Omroep Gelderland. "Ik vind dit leuker dan verwacht."