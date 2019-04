VS heeft al interesse in Boekenweekgeschenk van Annejet van der Zijl

De Boekenweek van 2020 heeft nog geen thema, maar wel een schrijver: Annejet van der Zijl, bekend van boeken als Sonny Boy en De Amerikaanse Prinses, mag het Boekenweekgeschenk gaan schrijven. De Verenigde Staten hebben inmiddels ook al interesse getoond in het boek.

Van der Zijl weet al langer dan een jaar dat ze het boek mag schrijven, vertelt ze in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. "Ik ben al in een veel eerder stadium gevraagd. Ik wilde eerst research doen om te kijken of er wel een boek in zou zitten. Daardoor heb ik het ontzettend lang geheim moeten houden, dus ik ben heel blij dat ik het nu mag roeptoeteren."

Het boek gaat over een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis, in tijden van onderdrukking en slavernij in de 19de eeuw. "Ik wil het vertellen omdat ik het een mooi verhaal vind. Ik hoorde het een jaar of 6/7 geleden voor het eerst." Van der Zijl twijfelde eerst of het verhaal zich wel leende voor een boek. "Ik dacht: Amerika is ver weg. De 19de eeuw is ver weg. Maar toen waren er wat omstandigheden waardoor ik dacht, ik ga het toch proberen."