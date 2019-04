Woutertje Pieterse Prijs voor beste kinderboek naar Belgisch duo

De Woutertje Pieterse Prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek van het afgelopen jaar is gewonnen door Alles komt goed, altijd, van Kathleen Vereecken en Charlotte Peys. De Belgische auteur en illustrator krijgen een onderscheiding en een geldbedrag van 15.000 euro.

Alles komt goed, altijd vertelt het verhaal van Alice, een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar familie uiteen ziet vallen. De titel van het boek verwijst naar de geruststellende woorden van haar moeder.

Onsentimenteel

De vijfkoppige jury onder leiding van voorzitter Noraly Beyer spreekt van een "aangrijpend boek waarin met onsentimentele, kinderlijke blik naar de rafelranden van de oorlog wordt gekeken en hoe die alles op losse schroeven zet. Maar waarin de liefde voor het leven uiteindelijk de bovenhand haalt."

De hoofdfiguur komt op harde wijze in aanraking met de realiteit. "Geluk lijkt vanzelfsprekend. Het is pas als je het verliest, dat je je bewust wordt wat je mist. Die harde les leert Alice in Alles komt goed, altijd", staat in het juryrapport.

De 32e Woutertje Pieterse Prijs werd vandaag uitgereikt in Amsterdam. De prijs is vernoemd naar een roman van Multatuli.

Genomineerd waren De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam en Alex de Wolf, Lepelsnijder van Marjolijn Hof en Annette Fienieg, Tegenwoordig heet iedereen Sorry van Bart Moeyaert, Zeb. van Gideon Samson en Joren Joshua en Tierenduin van Geert Vervaeke. Vorig jaar ging de prijs naar Lampje van Annet Schaap.