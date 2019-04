ASML-topman: het was niet de Chinese overheid die ons heeft bestolen

"We zijn bestolen door enkele van onze eigen medewerkers, die de wet overtraden om er zelf rijker van te worden. De suggestie dat we slachtoffer zijn van een nationaal complot is onjuist."

ASML-topman Peter Wennink spreekt met klem tegen dat de Chinese overheid achter de diefstal van gevoelige bedrijfsinformatie zou zitten. Het is de tweede schriftelijke reactie van het bedrijf op het verhaal dat ASML slachtoffer is van spionage door Chinese medewerkers. Het bedrijf heeft grote zakelijke belangen in het land.

Vanochtend berichtte het Financieele Dagblad dat Chinese oud-medewerkers van ASML op grote schaal bedrijfsgeheimen hebben gestolen van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De schade liep in de honderden miljoenen.

Volgens de krant was er een band tussen de oud-medewerkers en het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. ASML zegt nu nadrukkelijk dat de Chinese overheid niet betrokken is. Hoe het bedrijf daarvan zo zeker is, is niet bekendgemaakt.

Andere nationaliteiten

"Sommige individuen bleken Chinees te zijn, maar er waren ook mensen van andere nationaliteiten bij betrokken", zegt Peter Wennink. Hij zegt dat ASML gewoon zaken in China kan blijven doen.

China is een belangrijke markt voor ASML. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf voor 1,7 miljard euro aan machines verkocht in China. Eerder dit jaar zei Wennink nog dat het land steeds belangrijker wordt. "De vraag vanuit China wordt niet minder, en wij blijven als leverancier leveren. Voor de Chinese chipindustrie is dit nog maar het begin."