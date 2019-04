Ajax-Juventus: nog 14 fans zitten vast, 5 agenten gewond

Rond de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus zijn gisteren 185 Italiaanse en Nederlandse fans opgepakt. Daarvan zitten er nog 14 vast. Enkele tientallen arrestanten kregen een boete van zo'n 100 euro.

Vijf agenten raakten gewond. Ze werden onder meer bekogeld met stenen en een putdeksel. Een agent viel daardoor van zijn paard. Een ander liep mogelijk gehoorschade op nadat er in zijn buurt een cobra was ontploft, dat is zwaar, illegaal vuurwerk.

Dat vuurwerk werd aan de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena ontstoken door Ajax-supporters. Daar werden een dertigtal Nederlanders opgepakt, die woedend reageerden toen de politie een waterkanon gebruikte om fakkels te doven. Fans waren van tevoren al gewaarschuwd geen fakkels aan te steken.

Openlijke geweldpleging

Twee grote groepen van 46 en 61 Italiaanse fans waren daarvoor al aangehouden. Ze hadden illegale voorwerpen bij zich, zoals pepperspray, een mes en hamer.

Veertien verdachten zitten nog vast voor openlijke geweldpleging. De meesten zijn Ajax-supporters.