Wietproef: coffeeshops krijgen de tijd om te wennen

Voordat het experiment met de teelt van staatswiet begint, krijgen coffeeshops eerst de tijd om zich erop in te stellen. Het kabinet heeft de details van de proef naar de Tweede Kamer gestuurd en daaruit blijkt onder meer dat er een "overgangsfase" komt, zoals de Kamer ook had gevraagd.

Tijdens de proef mag wiet worden verkocht, die onder staatstoezicht wordt geteeld. Nu is de teelt en levering van cannabis aan coffeeshops verboden en wordt de verkoop, onder voorwaarden, gedoogd.

Het kabinet erkent dat het niet realistisch is voor coffeeshops die aan de proef meedoen om hun assortiment in één nacht te vervangen. "Een plotselinge overgang van de gedoogsituatie naar de experimenteerfase blijkt niet wenselijk", zeggen de ministers Bruins en Grapperhaus. Illegaal en legaal verbouwde wiet zal dan een paar weken naast elkaar in de schappen liggen.

Effecten op criminaliteit en volksgezondheid

De eigenlijke proef duurt vier jaar. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken, wil het kabinet met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarbij worden de effecten op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid bekeken.

Het experiment wordt gedaan in maximaal tien gemeenten. Burgemeesters kunnen vanaf 23 april melden dat ze interesse hebben. De verwachting is dat later dit jaar een besluit wordt genomen over welke gemeenten worden toegelaten.

Grensgemeenten

Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten aan het experiment meedoen. De coffeeshops mogen een voorraad hebben voor één week. Als er grensgemeenten aan de proef deelnemen, mogen alleen mensen die in Nederland wonen daar wiet kopen.

De 'staatswiet' wordt geproduceerd door ten hoogste tien telers. Die moeten in staat zijn zeker tien soorten wiet te telen. Op de verpakking moet het gehalte werkzame stoffen staan en de coffeeshophouders zijn verantwoordelijk voor voorlichting aan klanten over de producten en preventie.

Als het experiment is afgelopen en wordt besloten dat de regels in het hele land worden ingevoerd, kan de proef met anderhalf jaar worden verlengd om de wet aan te passen.