Gratis tandartsbehandeling voor 1000 mensen die het niet kunnen betalen

De komende maanden krijgen 1000 mensen in Nederland een gratis tandartsbehandeling die het anders niet kunnen betalen. Dokters van de Wereld, een organisatie die zich inzet voor het recht op zorg voor iedereen, trekt daarvoor het land door. De aftrap vanochtend was in Waddinxveen.

Zo'n 500.000 mensen in Nederland hebben volgens de organisatie niet genoeg geld om naar de tandarts te gaan. Rotte tanden, ontstekingen en ernstige pijnklachten zijn het gevolg.

Dokters van de Wereld hoopt dat er met deze actie meer aandacht komt voor dit probleem. Daarom start tegelijkertijd de campagne Kiezen voor elkaar over beperkte toegankelijkheid van de mondzorg. Bij mensen die ouder zijn dan 18 jaar zitten gebitscontroles en veel tandartsbehandelingen niet meer in het basispakket van de zorgverzekering.