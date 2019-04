Gekte op woningmarkt neemt af, zeggen makelaars

"De krapte houdt aan, maar de gekte neemt af." Zo karakteriseert voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsvereniging NVM de toestand op de woningmarkt. "Het aantal verkopen stabiliseert, we bereiken 'het nieuwe normaal'."

De NVM komt vandaag met de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werden er 3,2 procent minder woningen verkocht. "Voor veel kopers is het plafond van wat men kan en wil betalen nu bereikt", zegt Jaarsma. "Een nieuwe realiteit breekt aan."

Gemiddelde verkoopprijs

Prijzen stijgen nog wel, maar niet meer zo hard. Oftewel, de prijsstijging vlakt af. De gemiddelde verkoopprijs lag in de eerste drie maanden van dit jaar met 294.000 euro 8,1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018.

Het aantal te koop staande woningen daalde 17 procent ten opzichte van vorig jaar. De NVM noemt die daling fors, maar "minder dan de markt eerder liet zien".

Voor het vijfde kwartaal op rij werden er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Nieuwbouwwoningen zijn duur, gemiddeld 369.000 euro. In de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland zelfs boven de vier ton. Het duurt steeds langer voordat 70 procent in de voorverkoop is verkocht. Vaak wordt gewacht met bouwen tot die grens is bereikt.

