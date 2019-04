Onderzoek naar wettelijk 'patiëntgeheim': baas over eigen gegevens

Minister Bruins voor Medische Zorg laat een onderzoek doen naar de invoering van een wettelijk 'patiëntgeheim'. Zijn woordvoerder bevestigt dat naar aanleiding van berichtgeving door het AD. Voor de zomer moet duidelijkheid zijn of zo'n wet haalbaar is.

Patiënten moeten de baas zijn over hun eigen medische gegevens, vinden artsen en patiëntenorganisaties. Niet alleen de gegevens in je patiëntendossier moeten beschermd worden, maar ook de data die wordt opgeslagen door allerlei gezondheids-apps op mobiele telefoons en smart-horloges.

Tech-reuzen als Google en Apple richten zich steeds meer op de zorgtoepassingen. Slimme apparaten als de Apple Watch of de Fitbit houden allerlei gegevens bij, zoals als gewicht, beweging en hartslag.

Geen uitkering

De privacyregels bepalen nu al dat mensen expliciet toestemming moeten geven voor het delen van medische data. Toch oefenen bedrijven en zelfs de overheid steeds meer druk uit. "Ze zeggen: 'Als wij uw dossier niet zien, krijgt u geen uitkering of keren wij als autoverzekering niet uit'", stelt de Patiëntenorganisatie Nederland (PN) in het AD.

Een wettelijk patiëntgeheim zal de rechtspositie van Nederlanders versterken, denkt PN. Minister Bruins zei eerder al dat hij wel wat ziet in het voorstel. De term 'patiëntgeheim' is bedacht door expert Theo Hooghiemstra, in zijn onlangs verschenen proefschrift.