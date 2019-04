Je hebt gemiddeld 11 abonnementen, maar dacht vast dat 't er minder waren

Je mobieltje, internet en tv thuis, Netflix, de krant, de Wegenwacht, maar ook bijvoorbeeld de sportschool, Museumkaart, maaltijdbox en dan niet te vergeten de glazenwasser, opslagruimte in de cloud en het cv-onderhoudscontract. Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld maar liefst elf verschillende abonnementen.

Maar het overgrote deel van de mensen, 91 procent, onderschat het aantal abonnementen dat men heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Gevaarlijk veel

En dat kan volgens het Nibud gevaarlijk zijn. "We zien het als een risico dat mensen meer abonnementen hebben en niet in de gaten hebben hoeveel ze daaraan uitgeven", zegt directeur Arjan Vliegenthart. "Hierdoor kunnen ze in geldproblemen komen. Het gevaar van abonnementen is dat je uiteindelijk meer betaalt dan je eigenlijk wilt."

Jongeren tot 25 jaar hebben gemiddeld zestien abonnementen, 65-plussers hebben er een stuk minder, namelijk negen. Jongeren hebben vaker een abonnement op een streamingdienst of een privélease-auto, ouderen vaker op een krant of een loterij.