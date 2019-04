Flevoland hertelt alle stemmen Provinciale Statenverkiezingen

In Flevoland worden vandaag alle stemmen voor de Provinciale Staten herteld. Dat gebeurt op verzoek van het CDA, dat zo'n tien stemmen tekort kwam voor een vierde zetel.

De zes gemeenten in Flevoland gaan allemaal apart van elkaar hun stemmen tellen. In totaal gaat het om ruim 160.000 stembiljetten die één voor één opnieuw worden bekeken door 650 vrijwilligers.

Na de verkiezingen op 21 maart kreeg het CDA in Flevoland in de voorlopige uitslag vier zetels in Provinciale Staten. Toen een paar dagen later de definitieve uitslag bekend werd, was de partij een zetel kwijtgeraakt aan Denk. Dat had te maken met de verdeling van de restzetels en Denk had daarvoor net iets meer stemmen dan het CDA.

Sterkere positie

Voor de christendemocraten is die vierde zetel belangrijk, omdat ze er een sterkere positie door krijgen in de onderhandelingen over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het zou het CDA even groot maken als de PVV en GroenLinks.

De uitslag van de hertelling wordt volgende week dinsdag bekendgemaakt. Een dag later worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd.