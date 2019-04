Bijzondere dag voor wetenschap: 'Grootste monster van het heelal' op de foto

Het zwarte gat is ongeveer net zo groot als ons hele zonnestelsel. "Hij staat gelukkig heel ver weg van ons", zegt Dijkgraaf. Maar wat zien we precies op de foto? "We zien letterlijk een gat in de ruimte en om dat gat, dat een soort afvoerputje is, draait materie die naar binnen wordt geslurpt. Die ronddraaiende materie geeft een ring van licht, in dit geval is dat radiostraling."

Dat de foto niet helemaal scherp is, maakt het volgens Dijkgraaf zeker niet minder bijzonder. "Het is te vergelijken met een wazige foto van een persoon en ondanks dat de foto niet scherp is, herken je die persoon wel. Dat is eigenlijk vandaag voor ons wetenschappers het geval. We zien iets waarvan we zeggen: ja, dat is een zwart gat. Dat past heel goed bij hoe we dachten dat het eruit zou zien."

In deze video leggen we uit wat een zwart gat is en hoe wetenschappers de foto konden maken: