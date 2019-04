Twee jongeren in Rijswijk met mes gestoken

In Rijswijk zijn twee jongens met een mes gestoken. Een van de twee is ernstig gewond, ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader, die op de vlucht is geslagen. Zijn identiteit is bekend.

Het incident was in een parkje vlak bij twee scholen: het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College voor vmbo-onderwijs. Het is niet duidelijk of de twee gewonden en de dader op een van deze scholen zitten.

De politie wil alleen kwijt dat er twee slachtoffers zijn in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Het incident gebeurde rond 16.00 uur.