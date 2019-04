Duizenden dossiers jeugdzorg Utrecht gelekt

Door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht is informatie van duizenden kinderen gelekt. Dat meldt RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma kreeg de documenten in handen via twee klokkenluiders.

Het gaat om 3278 dossiers van 2702 kinderen. Zo'n driekwart van de kinderen is jonger dan 18 jaar. In de dossiers staat gevoelige informatie, zoals psychische stoornissen, details over seksueel misbruik en zelfmoordpogingen. De slachtoffers zijn eenvoudig te vinden, meldt RTL. In hun dossiers staan de volledige namen en geboortedata.

Ook interne e-mails en tweehonderd voicemailberichten van Jeugdzorg zijn uitgelekt. In de voicemailberichten bespreken hulpverleners de probleemsituaties bij gezinnen. In sommige voicemails is volgens RTL Nieuws te horen hoe een moeder in paniek opbelt, omdat ze vindt dat de organisatie niet goed zorgt voor haar kind.

Domeinnaam kopen

Dat de informatie bij onbevoegden kon belanden, komt door een naamswijziging van Bureau Jeugdzorg Utrecht. Dat veranderde in 2015 zijn naam in Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE). Drie jaar daarna verdween de website van Bureau Jeugdzorg Utrecht, doordat het bureau de domeinnaam van de oude website niet had verlengd. Daardoor kon iedereen het domein van de site kopen.

En dat terwijl dossiers nog naar e-mailadressen met de oude domeinnaam werden verstuurd. De twee klokkenluiders registreerden de website en meldden het datalek bij RTL Nieuws. Een van de klokkenluiders noemt het "bizar" dat dossiers gewoon in platte tekst, zonder enige vorm van beveiliging, over de mail werden gestuurd.

"Ergste wat ons kan overkomen"

Bestuurder Paul Janssen van Samen Veilig-Midden Nederland noemt het lek bij RTL "het ergste wat ons kan overkomen". "We werken met kwetsbare gezinnen die verwachten dat ze bij ons in veilige handen zijn. Het spijt me dat we dat niet hebben waargemaakt, en ik wil oprecht mijn excuses aanbieden omdat ze zich bij ons vertrouwd voelden", zegt hij.

Het lek is volgens hem gedicht en het beveiligingsbeleid wordt aangepast. Ook stelt de instantie een onderzoek in.