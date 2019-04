Natuurbrand bij Arnhem onder controle, rook is weggetrokken

Op de heide ten noorden van Arnhem heeft een grote natuurbrand gewoed. De brandweer heeft het vuur onder controle en is bezig met nablussen. De brand breidde zich snel uit door de harde wind.

Een woordvoerder zegt dat een gebied van minimaal 500 bij 500 meter is afgebrand. De brandweer had meer mankracht ingezet en zestien brandweerwagens.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De melding van het vuur kwam uit de militaire Oranjekazerne in Schaarsbergen; de brand woedde buiten dat terrein. De Arnhemse heide is een oefenterrein voor defensie. Het nablussen duurt ongeveer een half uur tot een uur.