Vanaf oktober altijd advocaat voor verdachte als OM straf oplegt

Als het Openbaar Ministerie zelf een delict als winkeldiefstal of vandalisme afdoet, krijgt de verdachte voortaan altijd een advocaat toegewezen. Minister Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat hij ernaar streeft om dat op 1 oktober in te voeren.

Sinds 2008 kan het OM zelf strafbeschikkingen opleggen. Die methode is onder meer bedoeld om de afdoening doelmatiger te maken en tijd te besparen. Mensen die het niet eens zijn met de beschikking, kunnen alsnog naar de rechter stappen, maar velen doen dat niet, raadplegen geen advocaat en zitten zonder dat ze het doorhebben met een strafblad.

Verbeterpunten

Grapperhaus verdedigde vandaag in de Kamer het systeem, maar erkende ook dat er "verbeterpunten" zijn. Hij had al eerder aangekondigd dat in deze zaken verdachten standaard een advocaat moeten kunnen raadplegen.

In een aantal regio's wordt daar al aan gewerkt, maar de Kamer vindt dat de algemene invoering niet snel genoeg van de grond komt. Na kritiek van de Kamer noemde Grapperhaus als streefdatum daarvoor nu 1 oktober.