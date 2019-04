Je geslacht aanpassen in je geboorteakte wordt makkelijker

Het wordt voor transgenders gemakkelijker om hun geslacht te laten veranderen op hun geboorteakte. Een verklaring van de betrokkene zelf dat hij of zij in een ander geslacht door het leven wil gaan, is voortaan voldoende, schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Nu is voor zo'n wijziging een verklaring van een arts of een psycholoog nodig. Het idee daarachter is dat zo kan worden vastgesteld of iemand niet in een opwelling handelt. Zorgverleners en belangenorganisaties klaagden al eerder over die voorwaarde. Zijn vinden die onnodig, duur en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht.

De nieuwe procedure gaat in twee stappen verlopen. Een transgender meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet dat in persoon aan de balie worden bevestigd, waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpast.

Jongeren via de rechter

Je geslacht laten veranderen in officiƫle papieren kan nu pas vanaf je 16e verjaardag. Maar volgens veel deskundigen weten veel jongeren voor hun 16e al dat ze in het verkeerde lichaam zitten en dat ze in een ander geslacht door het leven willen.

Dekker wil ook voor die jongeren de mogelijkheid scheppen om hun geslachtsregistratie te laten veranderen. Omdat hij bij die groep extra zorgvuldigheid nodig vindt, moet dat wel via een verzoek aan een rechter.

De huidige regels stammen uit de Transgenderwet van vijf jaar geleden. Volgens Dekker blijkt uit een evaluatie dat die wet in een behoefte voorziet en dat de uitvoering geen grote problemen oplevert.