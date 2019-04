Eerste foto van zwart gat: 'Vergelijkbaar met Columbus of maanlanding'

Wetenschappers debatteren al ruim een eeuw over zwarte gaten, maar tot nu toe had nog niemand er een gezien. Ze waren te ver weg, te klein, te zwart. Een internationaal team is er nu toch in geslaagd er een foto van te maken.

Op de foto, die tegelijkertijd op zes plekken op de wereld werd gepresenteerd, is het zwarte gat te zien als een lege ruimte omringd door lichtstralen die afbuigen door de extreme zwaartekracht ter plekke.

Te zien is het zogeheten supermassieve zwarte gat, middenin het sterrenstelsel Messier 87 (M87). Dat stelsel staat op een afstand van zo'n 55 miljoen lichtjaar van de aarde en is ongeveer 6,5 miljard keer zo zwaar als onze zon.

'Nu wordt het echt'

Hoewel de foto nog vaag is en maar een paar pixels, zijn de makers enthousiast over hun fluffy donut. "Je kunt dit vergelijken met de maanlanding of de ontdekkingsreis van Columbus: voor het eerst zien we een nieuwe wereld, eentje die totaal anders is dan wat we gewend zijn", zegt een van de bedenkers van het project, hoogleraar radiosterrenkunde en astrodeeltjesfysica Heino Falcke van de Radboud Universiteit. "Tot nu toe was dit alles maar fantasie of wiskundige verbeelding. Nu wordt het echt."

"Het is ontzettend leuk dat theorie en praktijk nu bij elkaar komen", vindt theoretisch natuurkundige Marcel Vonk, die niet betrokken is bij het onderzoek. "In theorie kun je van alles bedenken, maar dat betekent nog niet dat het bestaat. Daar heb je experimenten en waarnemingen voor nodig."