Inwoners mogen terug naar spookstadje bij Fukushima, maar gaan ze ook?

Lege straten waar alleen wilde beesten en ontsnapte huisdieren rondzwerven. Jarenlang was Okuma na de kernramp van 2011 een van de spookstadjes rond de centrale van Fukushima. Alle inwoners waren geƫvacueerd, verdwenen. Na acht jaar mogen ze weer terug. Maar willen ze wel?

Er zijn nog altijd zeven gemeentes waarnaar de bewoners nog niet terug kunnen, maar zo'n 40 procent van Okuma is weer bewoonbaar verklaard. De autoriteiten hebben er alles aan gedaan om de inwoners te overtuigen. De grond is er schoongemaakt, de infrastructuur is verbeterd en er is zelfs een nieuw stadhuis neergezet.

Toch valt de belangstelling tegen, vertelt correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal.

"Van de 10.000 inwoners van Okuma hebben zich in totaal nu 367 mensen geregistreerd om terug te keren. Dat is maar 3,5 procent. Mensen zijn bang. Vooral jonge gezinnen met kinderen. Veel mensen hebben ook het vertrouwen verloren in de overheid. Misschien is het inderdaad veilig in die 40 procent van Okuma, maar veel van de inwoners geloven het niet."