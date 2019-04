'Prijswinnende Nederlandse jeugdfilms niet voor tere kinderzieltjes'

Met een Emmy Kids Award komt de animatiefilm Kop Op op een lange lijst van Nederlandse jeugdfilms met succes in het buitenland. De sleutel daartoe ligt volgens kenners verscholen in de manier waarop Nederlandse makers kinderen benaderen.

Naast Kop Op werd dit jaar bijvoorbeeld ook de familiefilm Mijn Bijzonder Rare Week met Tess in verschillende landen gelauwerd. Die film sleepte prijzen in de wacht in New York en Berlijn. Verder draaide Dikkertje Dap in bioscopen in China en werd de telefilm Hiernamaals genomineerd voor Amerikaanse filmfestivals.

Jeugdfilms zijn al jaren een belangrijk exportproduct voor de Nederlandse filmindustrie, zegt Claire van Daal, programmeur bij het Nederlands Film Festival. "Dat is denk ik omdat Nederlandse makers veel durven. Ze zijn niet bang om op tere kinderzieltjes te trappen."

Ook leuk voor volwassenen

"Het is een soort Nederlandse traditie om kinderen een beetje te traumatiseren. Noem het de Annie M.G. Schmidt-school", zei Willem Bosch, regisseur en scenarist van de speelfilm Hiernamaals, er eerder over in radioprogramma De Nieuws BV. "Van alle audiovisuele dingen zijn we in een ding echt goed en dat is kinderdrama. Dat komt doordat we kinderen serieus nemen."

Nederlandse filmmakers snijden vaak serieuze thema's aan, die kinderen herkennen uit hun dagelijks leven. Dat geldt ook voor de film Kop Op, die gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Ze moeten een dag als elkaar door het leven gaan nadat ze per ongeluk van hoofd zijn gewisseld als ze een magische wasmachine vinden.

De makers van animatiestudio Job, Joris en Marieke zeggen dat ze het belangrijk vonden om de film te maken en dat het goed is je soms even in iemand anders te verplaatsen. Van Daal: "Kop Op is een film met veel lagen. Hij is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12, maar ik ben van middelbare leeftijd en ik vond het ook een fantastische film."

Bekijk de trailer van 'Kop Op' hier: