Celstraf geëist tegen Syriëgangster die door haar vader uit kamp werd gehaald

Het Openbaar Ministerie heeft 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist tegen Syriëgangster Melis A. uit Rotterdam voor deelname aan de terroristische organisatie IS. De 23-jarige vrouw werd vorig jaar met haar vijf maanden oude baby door haar vader uit een Koerdisch gevangenenkamp gehaald.

A. heeft een bewuste keus gemaakt om naar IS-gebied te reizen en haar man, die IS-strijder was, te ondersteunen, stelt het OM. Daarmee heeft ze zich feitelijk aangesloten bij IS, stelt het OM. "In de tijd dat ze naar Syrië vertrok, was al lang en breed bekend welke gruweldaden door IS werden uitgevoerd."

De in Turkije geboren Melis A. reisde in de zomer van 2016 haar vriend Yousef uit Den Haag achterna naar het gebied van Islamitische Staat in Syrië. Melis A. wist dat haar vriend een militaire training had gekregen en wapens had. "Ik wilde daarnaartoe om bij mijn man te zijn en in een islamitisch land te wonen", zei ze.

In Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat, trouwde ze met Yousef en kreeg ze een kind van hem. Melis A. woonde in Raqqa vlak bij het plein waar IS executies uitvoerde, maar zegt daar niets van gemerkt te hebben. "Ik mocht daar niet komen van man omdat er drones vlogen", zegt ze. Maar volgens het OM is het ongeloofwaardig dat ze niets heeft gemerkt van de wandaden van IS.

Mensensmokkelaars

Toen het kalifaat instortte, en haar man bij een bombardement was omgekomen, wilde Melis A. terug naar Nederland. Haar vader probeerde haar en haar kind verschillende keren met de hulp van mensensmokkelaars terug te halen, maar dat mislukte. De vrouw belandde met haar baby in een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië.

Daar wist haar vader haar vrij te krijgen en haar met de hulp van mensensmokkelaars naar Irak te brengen. Ze meldden zich bij het Nederlandse consulaat in Erbil in Irak, maar werden door de Iraakse autoriteiten gevangen genomen omdat ze zonder geldige papieren in het land verbleven. Na twee maanden kregen ze reispapieren van het consulaat en vorig jaar zomer landden ze op Schiphol. Daar werd ze direct aangehouden.

Volgens haar advocaat Taner Sen was A. naïef toen ze naar Syrië vertrok. Haar vriend had haar gelokt met foto's van theekransjes en spelende kinderen. Maar ze heeft volgens hem nooit geweld verheerlijkt, was niet betrokken bij het plannen van aanslagen en heeft niemand geronseld.

A. was sinds januari op vrije voeten. Als het aan het OM ligt gaat ze dus terug de gevangenis in.