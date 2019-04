Haagse steker is ontoerekeningsvatbaar, zeggen deskundigen

De man die op 5 mei vorig jaar op straat in Den Haag drie mensen neerstak, is geheel ontoerekeningsvatbaar. Dat zeggen gedragsdeskundigen die de uit Syriƫ afkomstige Malek F. hebben onderzocht.

Volgens hen moet de verdachte worden behandeld op een afdeling voor patiƫnten met psychotische stoornissen. Ze zeggen dat de kans op herhaling groot is.

F. stak uit het niets in op drie willekeurige voorbijgangers. Die raakten ernstig gewond. Bij een slachtoffer werd de halsslagader geraakt.

Terrorist of verwarde man?

De conclusie van de gedragsdeskundigen is belangrijk voor de vraag of de verdachte moet worden beoordeeld als terrorist of als verwarde man.

Rechters baseren zich bij hun uitspraak doorgaans op het oordeel van deskundigen, maar zijn daartoe niet verplicht.

Het Openbaar Ministerie ziet de actie van Malek F. voorlopig als terroristische daad, omdat hij het doel zou hebben gehad om niet-moslims te doden.