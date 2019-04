Campagne of niet, veel toeristen blijven tulpen vertrappen

"Het werkt wel en niet", vindt bollenkweker Piet Heemskerk uit De Zilk. "Sommige mensen zijn blind voor de borden, die denken dat ze overal mogen lopen."

Tineke van Berkel stond afgelopen weekend vrijwillig als ambassadeur bij een veld. "Alle kleine beetjes helpen. Ik zal niet zeggen dat we dit jaar al helemaal komen waar we willen staan. Maar als we dit een aantal jaren doen, gaan toeristen misschien toch anders denken."

Op 'haar' bollenveld in De Zilk gaan toeristen nauwelijks de velden in. "Alleen al doordat ik hier rondloop met mijn oranje vest, zijn ze voorzichtiger." Toch loopt niet veel later een vrouw een tulpenbed in. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling", wijst ze haar terecht.

Achter de meute aan

Even verderop in Lisse staat een hyacintenveld in bloei. Hier hangt wel een banner, maar is geen ambassadeur. Een aantal toeristen blijft netjes vóór de bloemen om foto's te maken.

Maar niet iedereen is even goed op de hoogte van de campagne, schrijft Omroep West. "Het mag niet?! Oh echt? We waren gewoon aan het rondfietsen", zegt een vrouw uit de Filipijnen die zich van geen kwaad bewust is. Haar reisgenoot: "Als we iemand erin zien staan, gaan we er ook in. We volgen de rest."