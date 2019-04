Vuurpijlen bij hotel: schoonheidsslaapje Oude Dame verknald?

Opnieuw hebben supporters van Ajax vuurwerk afgestoken bij het hotel in Amsterdam waar de tegenstander van de Champions League logeert.

In februari staken leden van de fanatieke F-Side vuurwerk de lucht in bij het Okura Hotel waar Real Madrid verbleef, vannacht richtten de supporters hun pijlen op de spelers van Juventus (de 'Oude Dame') in het nieuwe Van der Valk Hotel-Amstel.

"Welcome to Amsterdam", schreef de harde kern over hun actie op Twitter.