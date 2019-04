Amnesty: Vorig jaar veel minder executies (China niet meegerekend)

Het aantal executies van ter dood veroordeelden is wereldwijd gedaald. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is het aantal executies in 2018 met een derde afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 telde Amnesty 993 executies, vorig jaar waren het er 690.

Deze telling geeft wel een vertekend beeld van het aantal executies door overheden. Amnesty telt alleen de doodstrafcijfers die openbaar worden gemaakt. China zit daar niet bij, omdat het de cijfers niet bekend maakt.

'Duizenden executies in China'

Was dat wel het geval, dan zou het wereldwijde getal vele malen hoger zijn. Amnesty vermoedt dat er in China jaarlijks duizenden executies plaatsvinden.

Na China vinden de meeste executies plaats in Iran. Daar daalde het aantal doodstraffen wel, nadat de anti-drugswetgeving was aangepast. Ook in Irak, Pakistan en Somalië waren er minder executies.

Amnesty hoopvol

Amnesty's secretaris-generaal Kumi Naidoo: "De wereldwijde afname van executies laat zien dat zelfs landen waarvan we dit het minst verwachten kunnen veranderen. Het is een hoopvol signaal dat het slechts een kwestie van tijd is voor deze wrede straf tot de geschiedenis gaat behoren, waar het thuishoort."

Ondanks de trend naar beneden, zijn er ook landen waar juist meer mensen ter dood worden gebracht. In Wit-Rusland, Japan, Singapore, Zuid-Sudan en de VS nam het aantal executies toe.