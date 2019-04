Merkel voelt voor flexibel uitstel brexit

Bondskanselier Merkel is bereid de Britten een langer uitstel toe te staan voor een vertrek uit de Europese Unie. Bronnen in Berlijn melden dat na een vergadering van de top van de CDU-fractie met de bondskanselier.

Daarvoor had Merkel anderhalf uur gesproken met premier May, die vervolgens is doorgereisd naar Parijs voor een onderhoud met president Macron.

Morgen is er een ingelaste Europese top over de brexit, twee dagen voor de onlangs overeengekomen brexit-datum van 12 april. Maar de Britten gaan ook die datum waarschijnlijk niet halen, vanwege de onenigheid over de kwestie in eigen land.

May hoopt op een uitstel tot 30 juni. Voorzitter Tusk van de Europese raad van regeringsleiders voelt veel meer voor een langer en flexibel uitstel. Ook Merkel lijkt daartoe geneigd, waarbij het aan de Britten is om eind dit jaar of begin volgend jaar uit de unie te stappen.

Geduld Macron

President Macron lijkt minder geduld te tonen met het Verenigd Koninkrijk, maar volgens de Ierse premier Varadkar staat ook Frankrijk open voor een langer uitstel, zij het op strikte voorwaarden. Een Frans veto, waarover de Franse pers speculeert, komt er naar de mening van Varadkar niet.

Een Franse presidentiƫle woordvoerder zei vanmiddag dat Frankrijk een uitstel van een jaar te lang vindt. Hij zei erbij dat het Verenigd Koninkrijk niet de kans moet krijgen te onderhandelen over het tijdstip van uittreding, terwijl het land nog lid is van de Europese Unie.

Voor een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken sprak minister Blok zich ook uit voor een langer uitstel voor het Verenigd Koninkrijk. Zijn argument is dat Nederland gebaat is bij een ordelijke brexit. Een "handvol" andere ministers staat volgens de BBC aan zijn kant.