Ontsnapping uit gevangenis Veenhuizen mislukt

Een man heeft vanmorgen geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Hij had zich verstopt in een vrachtwagen die containers met vet uit de keuken kwam ophalen.

Ver kwam de man niet: nog voordat de vrachtwagen buiten de muren van de gevangenis kon komen, werd hij al ontdekt. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan RTV Drenthe weten dat alle uitgaande voertuigen van de gevangenis dagelijks worden gecontroleerd door beveiligingspersoneel.

De gedetineerde is na zijn ontsnappingspoging overgeplaatst naar een isoleercel. De man hoeft niet langer vast te zitten voor zijn daad, want ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar.