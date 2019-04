OM eist werkstraf tegen Nijmeegse voor bedreiging Baudet

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam eist een werkstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk, tegen de vrouw die vorige maand bij een antiracismedemonstratie in Amsterdam politicus Thierry Baudet zou hebben bedreigd.

De 21-jarige student uit Nijmegen scandeerde voor het oog van een camera: "Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf". Dat was een paar dagen na de verkiezingszege voor Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens het Openbaar Ministerie deed de vrouw een oproep tot geweld en is ze schuldig aan opruiing.

Heel erg

De vrouw heeft spijt van haar daad en zei eerder al dat ze de impact had onderschat. Vandaag zei ze dat anderen waren begonnen en dat zij het eerst wel een "grappig liedje" vond. Daarna schaamde ze zich. "Als iemand Thierry Baudet zou doodschieten, zou ik dat echt heel erg vinden", zei ze.

Het Openbaar Ministerie zei dat zij met haar gedrag "een open zenuw in de samenleving" heeft geraakt, door de associatie met de moord op Pim Fortuyn in 2002. De vrouw begrijpt dat. "Ik was 4 toen hij werd vermoord, maar ik snap dat oudere mensen die link legden."

Meervoudige kamer

De zaak wordt niet door een politierechter behandeld, zoals eerst de bedoeling was, maar door een meervoudige kamer. Dat gebeurt op verzoek van de verdediging, omdat de zaak zo veel aandacht heeft gekregen. Baudet deed aangifte en premier Rutte, Tweede Kamervoorzitter Arib en vrijwel alle politieke leiders veroordeelden de vrouw.

De Amsterdamse rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.