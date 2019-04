Ouwe meuk/verborgen schatten uit museumkelder nu te koop voor iedereen

Zijn de spullen die verkocht worden in de webwinkel nou niet gewoon ouwe meuk bedekt met stof, weggestopt in een kelder? "Nee, het zijn hele mooie spullen. Wat voor een museum niet interessant is, kan dat voor een consument zeker wel zijn", zegt Pels Rijken. Toch zijn sommige spullen wel een beetje beschadigd. "Als iets beschadigd is, is het al snel niet meer het primaire stuk van de collectie en dan wordt het afgestoten."

De winst van de MuseumDepotShop gaat terug naar de sector, legt Pels Rijken uit. "We zijn een non-profit-instelling. De winst wordt weer teruggegeven aan musea. Dan kunnen zij dat geld weer in de collectie stoppen, kunnen wij weer meer dingen aanbieden en wordt het een opwaartse spiraal."